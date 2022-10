Mourinho prende quota: dopo l’esonero, spunta lo Special One

In Premier League c’è aria di esonero e tra i candidati per sostituire il tecnico c’è anche José Mourinho: spunta la quota dello Special One

Si avvicina la pausa per il Mondiale e dunque la fine della prima parte di stagione. Diversi club stanno tirando le somme sull’operato dei propri tecnici e inevitabilmente arrivano degli esoneri. In casa Roma la posizione di José Mourinho ovviamente è intoccabile ovviamente, visto il lavoro che il tecnico sta svolgendo e avendo portato anche i giallorossi a vincere la Conference League.

In Premier League invece chi lascia la propria panchina è Steven Gerrard, che ha avuto un inizio di stagione complicato con l’Aston Villa. Così la società inglese si sta guardando intorno per trovare un sostituto in panchina e tra i profili spunta anche quello di José Mourinho. La quota è vertiginosa.

Calciomercato Roma, Gerrard esonerato: spunta la quota di Mourinho sulla panchina dell’Aston Villa

Finisce l’avventura di Steven Gerrard sulla panchina dell’Aston Villa. Decisiva per il tecnico inglese è stata la partita di ieri sera persa contro il Fulham per 3-0, che ha portato il club a un passo dalla zona retrocessione. Così il club inglese dopo l’esonero arrivato ieri in serata ha iniziato a cercare il sostituto in panchina.

Tra le quote del bookmaker ‘Betfair’, spunta anche il nome di José Mourinho. Il ritorno in Premier League del tecnico della Roma è dato 41 volte la posta, dunque una quota quasi impossibile. Tra i favoriti c’è Mauricio Pochettino al momento, oltre all’ex Arsenal Unai Emery. Dunque per ora non c’è pericolo per la Roma di perdere Mourinho.