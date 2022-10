Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio: Allegri sfida Mou

Calciomercato Roma, potrebbe riproporsi a stretto giro di posta uno dei tormentoni della passata sessione estiva.

Dopo un lungo corteggiamento protrattosi per diversi mesi, nella scorsa sessione estiva di calciomercato la Roma è riuscita a mettere le mani sul “Gallo” Belotti, regalando a José Mourinho quel rinforzo a lungo invocato per rimpolpare la zona offensiva.

Il ventaglio di alternative dalla cintola su – complice anche l’acquisto di Paulo Dybala – è sensibilmente aumentato. La Roma può vantare un parco attaccanti di assoluto rispetto, che per caratteristiche e margini di crescita rappresenta una base importante a disposizione dello Special One. Tuttavia, Pinto potrebbe entrare nell’ordine di idee di regalare al proprio tecnico un altro innesto di qualità.

Non è un caso che prima dell’irruzione decisiva per Dybala sia stata caldeggiata anche l’opzione Luis Muriel, ritornata in auge nelle ultime settimane della campagna trasferimenti. Il colombiano non è considerato incedibile dagli orobici, e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta allettante, potrebbe seriamente entrare nell’ordine di idee di fare le valigie. La richiesta di maggiore minutaggio fatta a Gasperini, del resto, non è passata affatto inosservato, e potrebbe aprire scenari interessanti sul suo futuro. Come riferito da TMW, su Muriel non ha mollato la presa neanche la Juventus, che potrebbe ritornare alla carica qualora si concretizzassero le condizioni giuste. Il colombiano dell’Atalanta continua a calamitare molte voci di mercato. La sensazione è che quella in corso possa essere l’ultima stagione con la maglia dell’Atalanta, nell’ottica di un restyling che sta comunque proiettando la “Dea” nei piani alti della classifica.