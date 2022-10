Ancora un infortunio, annuncio ufficiale: “Ritorna a gennaio”

Ancora un infortunio e l’annuncio è di quelli ufficiali: anno 2002 finito per il giocatore così come confermato dal tecnico: “Ritorna a gennaio”

Ha chiaramente detto che le cose non sono andate bene. Anche se rispetto al primo si tratta di un muscolo diverso. Aveva forzato i tempi, dimostrando di essere guarito. Ma poi in settimana il nuovo scossone che gli ha fatto chiudere in anticipo il 2022 complice anche il Mondiale in Qatar che prenderà il via tra un mese.

A dare l’annuncio ci ha pensato direttamente Stefano Pioli, tecnico del Milan, durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Monza in campionato. A salutare in anticipo l’anno solare è Maignan, il portiere francese arrivato a Milanello la scorsa stagione per prendere il posto di Donnarumma e che s’è rivelato uno dei veri artefici dello scudetto della passata stagione.

Ancora un infortunio, per Maignan 2022 finito

“Per quanto riguarda Mike, siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. E’ un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare. Abbiamo valutato tutte quelle che erano le possibilità e abbiamo pure fatto le cose giuste. Ma non è lo stesso muscolo purtroppo e questo infortunio lo terrà fuori almeno fino a gennaio”. Queste le parole di Pioli in conferenza stampa che di fatto annunciano il forfait di Maignan per le prossime partite.

Un forfait che potrebbe comprendere anche la prossima gara contro la Roma in campionato: i giallorossi affronteranno i rossoneri in trasferta proprio nel primo impegno del nuovo anno, al rientro dal Mondiale. Potrebbe pure non esserci il francese e non si sa chi sarà il titolare, visto che Pioli ha pure detto che Tatarusanu potrebbe entrare nelle rotazioni e non avere una maglia sicura. Insomma, il Milan ha dei problemi. Certo, alla Roma in questo inizio di stagione non è che sia andata meglio.