Bomba nella notte, Italia ripescata ai Mondiali: ecco come

Le speranze dell’Italia di volare in Qatar per il Mondiale non sono finite: ripescaggio degli azzurri, spunta la bomba nella notte

Per la seconda volta consecutiva l’Italia non si è qualificata per il Mondiale. In Qatar gli azzurri non andranno dopo aver perso contro la Macedonia del Nord nei playoff per strappare il pass, poi conquistato dal Portogallo. Le speranze degli azzurri di volare in Qatar però in questi mesi non si sono spente del tutto, con diversi casi spuntati fuori di possibili esclusioni.

Questa notte per gli azzurri è spuntata una nuova possibilità che potrebbe finalmente portare al ripescaggio. Una decisione che la Fifa potrebbe prendere nelle prossime ore e che potrebbe portare la Nazionale di Roberto Mancini ad avere una wild card per l’accessione al Mondiale in Qatar.

Italia al Mondiale, domenica la decisione sull’Iran: lettera alla Fifa

L’Italia non perde la speranza di essere ripescata al Mondiale in Qatar. Ciò che sta succedendo in Iran ha smosso la Fifa, che è pronta a prendere seri provvedimenti. Secondo quanto riportato dal giornalista Giulio Mola, la Fifa starebbe pensando di escludere l’Iran dopo i casi di violenza sulle donne. In caso di esclusione arriverebbe il ripescaggio dell’Italia in quanto campione d’Europa in carica. Domenica dovrebbe arrivare la decisione definitiva della Fifa.

Secondo quanto riportato da ‘Sportface’, alcuni attivisti in Iran avrebbero scritto una lettera alla Fifa dove chiederebbero la sospensione della federazione iraniana e dunque l’esclusione dal Mondiale. I motivi principali di tale richiesta sarebbero legati proprio ai diritti civili nel paese, come il fatto che le donne non possono entrare negli stadi. Tra due giorni dunque dovremmo scoprire la verità sulla questione, quando manca meno di un mese al Mondiale.