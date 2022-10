TV PLAY | Testa a testa Conte-Mourinho: nuovo allenatore per la big

Addio Mourinho e gran ritorno al Real Madrid: le ultime sul futuro dell’allenatore, oggi più che mai concentratissimo sul mondo Roma.

Se c’è una cosa che abbiamo capito in questi anni in Italia (e non solo) è che anche i più nobili nomi rischiano di finire al centro di discussioni e polemiche in grado di mettere in dubbio la grandezza dei diretti interessati. Gli esempi del passato più o meno recente, non solo giallorosso, potrebbero essere più che numerosi. Volendo restare all’ultimo biennio, non si può nascondere qualche ‘stortura’ del naso da parte di alcuni tifosi dopo le reiterate problematiche fisiche vissute a cavallo tra la gara con l’Atalanta e quella con il Lecce.

Certo, c’è da dire che gran parte di quest’ultime sono state generate soprattutto dalla preoccupazione e la delusione dettate dall’amore verso una squadra che perde non poco con l’assenza reiterata di Paulo. Al discorso iniziale può però sicuramente aggiungersi anche il mister José Mourinho, al quale non è bastata la vittoria in Conference League dopo più di una decade di nullità totale per poter mettere a spegnere le tante critiche (soprattutto esterne) verso il suo modo di giocare o interpretare le gare.

TV PLAY | Mourinho e Conte si contendono la panchina: “Occhio anche al PSG”

Una cosa è certa, fin qui il condottiero di Setubal vanta la totale fiducia di una piazza che anche nei momenti più difficili dello scorso anno aveva goduto del sostegno unisono di tifosi rivelatisi ben più bravi rispetto al passato a non sfaldarsi in plurime fazioni. Merito, appunto, di un José che ha saputo insieme ai Friedkin e a Tiago Pinto a plasmare numerosi aspetti di tifoseria e club. Ciononostante, merita di essere riportato l’annuncio di Enrico De Lellis.

Durante la trasmissione twitch TvPlay di Calciomercato.it, la penna di “Repubblica” ha infatti evidenziato come Mourinho possa essere protagonista di un testa a testa con tanto di possibile ritorno in una dimensione nobile e a lui ben nota. Questo l’estratto. “In casa Real Madrid per il dopo Ancelotti c’è una corrente relativa a Florentino Perez che porta a José Mourinho. Più in generale, bisogna dire che ce n’è anche un’altra che pensa ad Antonio Conte. Occhio però anche al PSG“.