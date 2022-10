Fonseca, non solo mercato: “Zaniolo Mondiale, a Roma c’è un problema”

L’ex romanista Fonseca in vista di Roma-Napoli analizza il mercato e non solo: “Zaniolo Mondiale, a Roma c’è un problema”

Roma-Napoli è la partita di cartello dell’undicesima giornata di Serie A. Un banco di prova importante per i giallorossi che affronteranno la capolista del campionato, che al momento sembra essere inarrestabile. Una sfida dentro e fuori dal campo, che comprende anche due grandi allenatori come José Mourinho e Luciano Spalletti, e giocatori importanti come Zaniolo e Kvaratskhelia.

A parlare della partita di domenica è il doppio ex Daniel Fonseca, attaccante che ha indossato sia la maglia della Roma che del Napoli, che al ‘Corriere dello Sport’ rivela: “Tra Mourinho e Spalletti? Non scelgo. Luciano è il più bravo in Italia, ammetto di avere un debole. Il Napoli è devastante, meraviglioso. Mourinho è il numero uno, come lui non c’è nessuno. Ha vinto tutto”.

Roma-Napoli, Fonseca analizza: “Zaniolo fuoriclasse, il problema a Roma erano i laziali”

In vista di Roma-Napoli il doppio ex Daniel Fonseca ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di Nicolò Zaniolo affermando: “È un fuoriclasse esplosivo, mi fa impazzire, è una forza della natura. Sarebbe stato bello vederlo al Mondiale con l’Italia. Nessuno poteva pensare che non si qualificassero di nuovo”.

Sul suo passato nella capitale Fonseca spiega: “Per me non era facile godermi le città, non potevo prendere un cappuccino in pace perché la gente voleva avvicinarsi e parlare. Ma alla fine era un piacere, forse oggi me lo godrei meglio. Poi, a Roma, c’era un problema in più, i laziali. A Roma e Napoli se vincevi eri un fenomeno e se perdevi ti rompevano. Però a Napoli c’erano solo i napoletani, a Roma spuntava anche qualche laziale. Erano pochissimi, ma dopo aver perso non li volevi intorno”. Poi chiude: “Io alla Lazio? Ma non scherziamo, la Roma è un sentimento unico, non avrei mai potuto”.