Roma, il recupero lampo non basta: fuori dai convocati

Roma, il recupero lampo non basta. Mourinho “smentito” da quelle che sono le scelte dei commissari tecnici in vista del prossimo Mondiale

Giorno dopo giorno arrivano quelle che sono le prime scelte dei tecnici per i prossimi Mondiali in Qatar previsti il prossimo mese. E giorno dopo giorno non mancano quelle che di certo sono delle sorprese. Insomma, il mondo alla rovescia con Mourinho che sembra essere smentito, almeno in questo caso, anche in merito a quelle che sono le sue personali di scelte e che riguardano la sua squadra, la Roma.

Sono infatti arrivate oggi le preconvocazioni di Uruguay e Olanda, due formazioni che a differenza dell’Italia alla massima competizioni per nazionali parteciperanno. E sono diverse, come detto, le sorprese che riguardano due tesserati giallorossi. Uno titolare, un altro ormai ai margini del gruppo che potrebbe pure essere ceduto nella prossima sessione di mercato del prossimo mese di gennaio.

Roma, Karsdorp out, Vina in

Sì, Karsdorp fuori, Vina dentro. Partiamo dal secondo: il commissario tecnico sudamericano Alonso ha deciso di diramare una prima lista di 55 elementi che sono stati preconvocati per il Qatar. Una decisione che include anche l’esterno sinistro della Roma Vina che in questa stagione – ma già alla fine della scorsa c’è da dirlo – il campo lo ha visto e lo sta vedendo pochissimo, chiuso da Spinazzola e Zalewski. E anche El Shaarawy, in quella che poteva essere un’occasione per l’uruguaiano, è stato preferito dallo Special. Insomma, nonostante questo, lui potrebbe avere una possibilità.

A differenza di Karsdorp. Il ct olandese ha deciso di tenerlo fuori dai 39 preconvocati. Una lista importante quella Oranje che però non vede incluso l’esterno tornato a disposizione di Mou nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria. Il sogno Mondiale, per lui, non è nemmeno iniziato.