Roma, maxi squalifica per Zaniolo: stangata UFFICIALE

Squalifica Zaniolo e punizione esemplare per il 22 di Mourinho: si complicano le cose in un momento delicato quanto decisivo in casa Roma.

Come evidenziato da diverso tempo a questa parte, i giallorossi sono adesso entrati una fase del campionato molto importante, acuita dagli ultimi due impegni di Europa League che renderanno questa parentesi di stagione prima del Mondiale in Qatar fondamentale per tracciare in modo rettilineo un cammino che riprenderà poi nel 2023. Fin qui Pellegrini e colleghi hanno dimostrato di saper reagire di fronte alle avversità, ben rispondendo dopo le sconfitte e le sfortune capitate a Wijnaldum, Dybala o Celik.

Al netto dei due scacchi italiani e della doppia caduta in Europa contro Ludogorets e Betis, la Roma è riuscita anche a distinguersi per felici prestazioni e nobili vittorie. Proprio dopo l’imposizione dell’Atalanta con il gol di Scalvini è ad esempio giunto il nobile trionfo in quel di San Siro, così come non sono mancate le reazioni degli uomini di José anche quando la malasorte sembrava essersi accanita su di loro. Basti pensare a quanto accaduto a Dybala in Roma-Lecce ma anche alla beffarda vicenda terzini destri, forse prossima ad un’archiviazione più celere del previsto ma per la quale bisognerà comunque agire con prudenza.

Roma, squalifica Zaniolo in Europa League: Mourinho lo perde ancora

Intanto, attendendo quella che è la sfida contro il Napoli di Spalletti, giungono notizie non proprio entusiasmanti sul fronte Europa League. Il cammino non è stato fin qui dei più degni, come emerso dalle due sconfitte e dai soli quattro punti ottenuti in altrettante gare. Una quota che costringe la Roma a vincere i rimanenti impegni contro Helsinki e Ludogorets al fine di restare aggrappati alla speranza di un passaggio del turno, anche se come seconda forza del girone.

A non poter aiutare la squadra sarà però Nicolò Zaniolo, circa il quale è giunta la fredda sentenza della Uefa. Dopo la squalifica di un turno per il fallo di frustrazione speso nei minuti finali della partita di andata contro gli spagnoli, il 22 aveva già saltato il ritorno. Ai 90 minuti di Siviglia si aggiungeranno i 180 tra Helsinki e Ludogorets, alla luce della posizione maturata dalla Uefa di estendere lo stop anche alle due rimanenti giornate.