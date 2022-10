Squalifica Zaniolo e mazzata ufficiale per Mourinho: interviene la Roma

Maxi squalifica Zaniolo e stangata per Mourinho dopo la decisione della Uefa. La Roma non ci sta, gli ultimi aggiornamenti.

In una fase molto importante e delicata di stagione, la notizia relativa alla squalifica di Zaniolo si inserisce in un corpo di voci che aveva anche esulato dalle questioni legate a Nicolò, adesso tornato nuovamente al centro dell’attenzione per una scelta che ha stimolato non poche discussioni. In realtà abbiamo in questi anni capito come il 22 sia ormai divenuto una sorta di capro espiatorio o, comunque, un giocatore in grado di catturare attenzioni, rumors e polemiche anche per situazioni di poco conto.

Già l’inizio settimana era stato indicatore di tale aspetto, come emerso dalle tante voci di cui dettovi in seguito all’esclusione dell’ex Inter tra i titolari della gara contro la Sampdoria, in occasione della quale Mourinho ha deciso di concedere lui unicamente lo spezzone finale di partita. In pochi minuti, Nico aveva messo più volte in difficoltà la retroguardia avversaria, battendo anche il portiere Audero, prima che gli venisse giustamente annullata per fuorigioco quella che sarebbe stata la sua prima rete in stagione.

Squalifica Zaniolo e Roma decisa: la posizione del club dopo la scelta della Uefa

Intanto, come già raccontatovi in questi minuti, è giunta di recente la notizia circa la stangata ufficiale che ha coinvolto Nicolò, atteso dalla delicata prestazione contro il Napoli, in vista della quale si è creata una certa aspettativa per la sua prestazione. Congelando un attimo i discorsi di campionato, a colpire è stata la decisione della Uefa di prorogare la squalifica del 22, costretto a saltare già la gara di ritorno contro il Betis per il fallo (non veniale ma comunque forse nemmeno esageratamente cattivo) compiuto negli ultimissimi minuti.

Ad oggi, Nicolò sarebbe costretto a saltare anche le ultime due gare di Europa League, importanti se non decisive per decretare quella che sarà la seconda squadra approdante alla fase successiva oltre il Betis. Il Corriere dello Sport proprio su tal fronte ha evidenziato come la Roma non starà a guardare e cercherà di cambiare la situazione dopo essersi detta pronta a fare ricorso.