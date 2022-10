ASRL | Calciomercato Roma, scout in Brasile: i nomi da seguire

Non solo profili già affermati sul taccuino della Roma in vista delle prossime sessioni di calciomercato: le ultime dal Sudamerica

Dopo aver conquistato il quarto posto grazie alla vittoria in casa della Sampdoria, la Roma è attesa dalla sfida più difficile di questo avvio di campionato contro un lanciatissimo Napoli. La squadra allenta da Luciano Spalletti ha conquistato dieci vittorie consecutive tra campionato e Champions League e si sta rivelando la concorrente più accreditata allo Scudetto. Primo allenatore a fermare i partenopei la scorsa stagione, José Mourinho spera di concedere il bis per non perdere terreno dalla vetta della classifica e per arrivare al mercato di gennaio con ambizioni importanti.

Come è noto, oltre a Solbakken, la priorità della dirigenza giallorossa è rappresentata dal reperimento di un difensore centrale, ma gli uomini mercato di Tiago Pinto stanno setacciando anche il mercato sudamericano alla ricerca di altri profili ed eventuali scommesse. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nelle scorse settimane alcuni scout giallorossi sono stati in Brasile per prendere appunti su diversi giocatori. La scorsa estate c’è stato qualche contatto per Natan del Bragantino, ma oltre alle elevate richieste del club targato ‘Red Bull’, per gennaio l’affare è reso impossibile dallo status di extracomunitario del 21enne mancino.

Calciomercato Roma, scout giallorossi in Brasile

Benché sia impossibile stilare una lista dei potenziali obiettivi giallorossi, siamo in grado di confermare che ai tempi del Benfica Tiago Pinto aveva messo sotto osservazione un allora giovanissimo Andrey Santos. Un profilo che in questo momento rischia di essere fuori dalla portata delle squadre italiane. Il centrocampista 18enne sta trascinando il Vasco da Gama verso la promozione in Serie A e il suo nome è già finito nei radar di Arsenal, Barcellona, Manchester City e Newcastle. Ancora più folta si presenterebbe la concorrenza per Victor Roque (c’è anche la Juve su di lui) dell’Athletico Paranaense e per Joao Gomes (il Real Madrid fa sul serio per il centrocampista) del Flamengo.

Ad oggi, lo ripetiamo, non siamo in grado di confermare interessi o trattative per questi profili che vanno per la maggiore tra le big europee, ma siamo in grado di confermare che, dopo anni di assenza, la Roma è tornata a fare scouting in Brasile, sul territorio.