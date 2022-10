Calciomercato Roma, suggestione CR7 e altra sfida a Spalletti: addio a gennaio

Calciomercato Roma, la sfida Mourinho-Spalletti è destinata a proseguire anche in ottica campagna acquisti, coinvolgendo anche il tormentone Cristiano Ronaldo.

Il campionissimo portoghese sappiamo essere finito da tempo nel mirino di diverse realtà continentali, alla luce di un nome che non necessita più di presentazioni e di una situazione in quel di Manchester non propriamente felice. Il ritorno nella squadra dove è iniziata la sua vera ascesa verso l’olimpo di questo sport non ha portato ai frutti sperati, soprattutto dopo questa fase così delicata e complicata sotto la gestione Ten Hag.

I primi segnali di sofferenza erano arrivati quasi subito ma è da quest’anno che CR7 risulta davvero un lontano giocatore rispetto a quello tante volte ammirato e temuto con le casacche di Juventus o Real Madrid, giusto per fare esempi recenti. Il tempo scorre certamente per tutti ma a colpire è stato il downgrade, anche in termini di prestazione e morale, cui il portoghese sembra essere stato condannato nell’ultimo lasso di tempo.

Calciomercato Roma e sfida anche al Napoli per Ronaldo: possibili scenari a gennaio

Come riportatovi in giornata, le parole di José Mourinho circa la possibilità di allenare elementi del suo calibro avevano già generato una certa attenzione, adesso amplificata da quanto riferito da Tuttosport. Quest’ultimo ha infatti stilato un corpus di squadre presso le quali Cristiano Ronaldo potrebbe approdare prossimamente. In accordo con Manchester Evening News, a detta del quale i Red Devils si sarebbero detti d’accordo di fronte alla scelta di allontanare dallo spogliatoio CR7, sposando così la posizione del mister ex Ajax, la fonte italiana inserisce anche la Roma nella tassonomia su citata.

Possibile un addio già a gennaio con Chelsea, Borussia Dormund e PSG tra le varie interessate, oltre che alla suggestione Galatsaray. Senza dimenticare di Newcastle, Inter Miami o qualche soluzione qatariota, le penne sabaude inseriscono anche il Napoli e la Roma, domani attese dalla delicata sfida di campo che potrebbe però proseguire anche in ottica calciomercato. Stando a quanto si legge Ronaldo “potrebbe avere la suggesyione di ricongiungersi allo Special One dopo gli anni al Real Madrid”.