Calciomercato, UFFICIALE il nuovo regolamento della FIFA: ecco come funziona

Calciomercato, ufficiale: ecco il nuovo regolamento che la FIFA ha approvato nella riunione di Auckland. Quando entra in vigore

Cambiano le regole del calciomercato e anche in maniera ufficiale, visto che la FIFA, dopo la riunione tenuta ad Auckland, ha diramato una nota dove mette nero su bianco quello che sarà il futuro dei trasferimenti. Insomma, una svolta importante che entrerà in vigore dal prossimo 16 novembre e quindi tra meno di un mese e prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar.

Mondiali in Qatar che potrebbero anche avere una svolta, visto che in questo momento si parla e anche tanto di quello che potrebbe essere un ripescaggio dell’Italia alla prossima manifestazione. Insomma, gli azzurri ci sperano ma non sarà ovviamente così facile quando manca davvero pochissimo all’inizio. Ma questo è un altro discorso che approfondiremo nel corso di questi giorni. Qui parliamo delle regole del calciomercato.

Calciomercato, ufficiale il nuovo regolamento

Approvata infatti la FIFA Clearing House, un passo importante “nella salvaguardia della trasparenza e della responsabilità nel sistema globale dei trasferimenti” si legge nella nota. Un insieme di norme che “centralizzerà, elaborerà e automatizzerà i pagamenti tra club, inizialmente relativi ai premi di formazione (indennità di formazione e contributi di solidarietà), ma anche promuovendo la trasparenza finanziaria e l’integrità all’interno del sistema di trasferimento internazionale. Si stima che attraverso la FIFA Clearing House, quasi 400 milioni di dollari saranno distribuiti ogni anno ai club di formazione, un aumento di cinque volte rispetto alla situazione attuale”.

Un messaggio chiaro, insomma, a quelle che sono le norme internazionali dei trasferimenti con la FIFA che “s’impegna a proteggere l’integrità del gioco e garantire il funzionamento organico della piramide calcistica”. In attesa di altre notizie, sportive, questo è quanto hanno deciso gli organi mondiali del mondo pallonaro in questo momento.