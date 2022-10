De Rossi, prima vittoria in Serie B: “La dedico alla famiglia Valdiserri”

Prima vittoria in Serie B e dedica alla famiglia Valdiserri da parte di Daniele De Rossi dopo l’imposizione per 5-0 sul Cosenza.

Ci sono delle vicende che risulta difficile, se non impossibile, commentare, essendo spesso epurate di quella razionalità che sembra stare alla base del mondo ma che può venire a mancare in un batter d’occhio e spogliare il nostro animo e la nostra mente di certezze, facendoci imbattere in questioni e domande alle quali forse mai avremo risposta.

Si tratta di episodi che fanno passare in secondo piano tutto ciò che faccia da contorno a distrazioni come quelle legate al calcio e allo sport, nobilissimi e valorosi arricchitori delle nostre vite ma assumenti un valore di totale marginalità rispetto a ciò che conta davvero. Non è un caso, dunque, che la notizia della morte di Francesco Valdiserri, figlio dei giornalisti Luca e Paola Di Caro, abbia generato una dose di vicinanza e affetto alla famiglia tutta, denudando in un secondo certezze e generando uno sgomento percepitosi anche nel corso dei funerali odierni.

De Rossi batte il Cosenza 5-0: dedica alla famiglia Valdiserri in conferenza

La stessa Roma, tramite il portavoce Mourinho, ha voluto esprimere cordoglio al signor Valdiserri e alla madre del non più Francesco, strappato alla vita a soli 18 anni e in un momento di ordinaria, spensierata e giovane quotidianità. Alla gran mole di sostegno si è aggiunto anche Daniele De Rossi, divenuto allenatore della Spal due settimane fa e quest’oggi protagonista della prima vittoria nella veste di tecnico. Questa la dedica dello storico 16 della Roma dopo l’imposizione sul Cosenza, battuto per 5-0.

“Faccio una dedica un po’ triste. Nei miei 20 anni alla Roma ho convissuto con tante persone, da presidenti e magazzinieri a giornalisti che stavano con noi. Voglio mandare un abbraccio a Luca Valdisseri, Paola Di Caro e ad Andrea Di Caro, zio di Francesco e amico mio. La dedica è per loro. So che nulla potrà lenire un dolore del genere ma da padre è una tragedia che mi ha veramente sconvolto“.