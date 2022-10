Italia ripescata ai Mondiali, la Fifa si riunisce: oggi la decisione

La speranza continua a essere viva per l’Italia di essere ripescata al Mondiale in Qatar: oggi la Fifa si riunisce. Attesa per la decisione

Si accende un nuovo caso attorno ai Mondiali in Qatar che fa sperare l’Italia in un clamoroso ripescaggio. Infatti la Fifa starebbe ragionando sulla possibile esclusione dell’Iran dalla competizione, visto quanto sta accadendo nel paese legato ai diritti delle donne. Un gruppo di attivisti ha già inviato alla Fifa una lettera chiedendo l’esclusione della Federcalcio iraniana e dunque anche della Nazionale dal Mondiale.

Diversi avvertimenti all’Iran erano già stati fatti in passato da parte della Fifa, visto che nel paese si violerebbero diverse regole. Oggi potrebbe arrivare una svolta importante, ma tra le possibili ripescate non c’è solo l’Italia.

Mondiali in Qatar, la Fifa si riunisce per valutare il caso Iran: anche gli Emirati Arabi tra i possibili ripescati

Italia col fiato sospeso e con la speranza di vedere gli azzurri al Mondiale, nonostante la mancata qualificazione sul campo. Quanto sta succedendo in Iran porta la Fifa a ragionare sulla possibile esclusione della Nazionale. Secondo quanto riportato dal Calciomercato.it, la Fifa si dovrebbe riunire oggi nel consiglio di Auckland, in Nuova Zelanda.

Dunque proprio oggi potrebbero arrivare importanti novità sull’esclusione dell’Iran dal Mondiale. A sperare nel ripescaggio però non è solo l’Italia. Infatti con l’esclusione di una Nazionale asiatica potrebbe esserne ripescata un’altra dallo stesso continente, ovvero gli Emirati Arabi. Dunque non resta che attendere la decisione della Fifa e sperare in un qualcosa di totalmente inaspettato.