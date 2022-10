Mourinho e la confessione su Ronaldo, risposta immediata: “Impossibile pensarlo”

Mourinho esce allo scoperto su Ronaldo e non solo. L’annuncio del mister della Roma sul campionissimo portoghese e sulla possibilità di allenarlo.

Il nome di CR7, insieme a pochi altri, è uno di quelli in grado di suscitare maggiori discussioni e confronti, alla luce del nobile passato dell’iberico e di un modo di vivere e fare calcio a dir poco singolare e in grado di portarlo a toccare punti altissimi. Proprio mentre l’anno scorso si discuteva della scelta di Messi (antagonista per eccellenza dell’ex Real Madrid e Juventus) nell’andare al PSG, commentando spesso sentenziosamente le sue prestazioni, in questi mesi anche lo stesso Ronaldo sta subendo un trattamento simile.

Le cause sono da ricercarsi in plurimi fattori, a partire dalle difficoltà incontrate da un giocatore che negli anni aveva abituato avversari e tifosi a prestazioni e stagioni monstre in termini realizzativi e di contributo. Il tempo passa però per tutti e, dopo un anno non eccelso ma nemmeno così triste al Manchester United, la stagione di CR7 sotto l’egida di Ten Hag non è stata delle più nobili.

Mourinho e Cristiano Ronaldo: annuncio e contro-risposta virali

Come ricorderete, in realtà, del campionissimo si era discusso soprattutto nel corso dell’ultima estate, alla luce di una posizione maturata in quel di Manchester che aveva subito lasciato intendere come l’ex tecnico dell’Ajax non avesse grande intenzione di porre il “Goat” al centro del progetto Red Devils. Non poche, quindi, le discussioni e altrettante le frammentazioni in plurime posizioni circa l’attuale momento vissuto dal club inglese e dall’iconico numero 7.

Ciò che è certo, in particolar modo, è il grande “rumore” generato dalle parole di José Mourinho, espressosi su Ronaldo e tanti altri campionissimi in occasione dell’intervista documentata dal “The Playbook”, fruibile su Netflix. Lo Special One ha così sentenziato. “Se non sei in grado di allenare i grandi calciatori, non puoi allenare nessuno. Non devi insegnare loro come giocare. Ronaldo non ha bisogno di sapere come, così come Ibrahimovic non necessita che tu gli spieghi come stoppare la palla di petto. Devi far capire loro come giocare a calcio in quella squadra!”.

Immediati i commenti dei tifosi inglesi, diversi dei quali sentenzianti non proprio felicemente la posizione di Ten Hag, secondo alcuni commenti Twitter: “Come pretendiamo che Ten Hag riesca ad allenare grandi calciatori e il più grande di tutti. Il suo curriculum parla di soli trofei vinti in Olanda. Mourinho come al solito ci ha visto lungo“.