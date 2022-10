Roma-Napoli, scout in tribuna: osservato speciale

Il big match tra Roma e Napoli ovviamente sarà seguito da tutti e in tribuna ci sarà uno scout a osservare uno dei giallorossi in campo

Domani sera la Roma sarà chiamata ad affrontare un test decisivo per capire le ambizioni della squadra di Mourinho. I giallorossi vogliono fermare la cavalcata del Napoli conquistando tre punti che permetterebbero di avvicinarli a meno uno. Una grande partita, attesa da tutto il calcio italiano e non solo, visti i protagonisti in campo dalle indiscusse qualità.

Allo Stadio Olimpico domani sera ci sarà anche un ospite speciale, arrivato nella capitale per tenere d’occhio proprio uno dei giallorossi. Durante Roma-Napoli sarà in tribuna e prenderà una decisione importante per un difensore di José Mourinho.

Roma-Napoli, l’assistente di Tite sarà in tribuna: Ibanez si gioca il Mondiale

Quella che stiamo vivendo è una stagione anomala, dove non ci si ferma mai. Il Mondiale inizierà tra un mese e i commissari tecnici delle Nazionali qualificate stanno stilando la lista dei convocati per volare in Qatar. Continua a stare col fiato sospeso Paulo Dybala, che spera di recuperare per il Mondiale, mentre il tecnico Scaloni lo inserisce nei 40 preconvocati poi da scremare.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ invece, domani sera allo Stadio Olimpico per Roma-Napoli in tribuna ci sarà l’assistente dell’allenatore del Brasile Tite, Cleber Xavier, arrivato nella capitale per osservare Roger Ibanez. Dunque partita importante per il difensore brasiliano, che cercherà di convincere la Nazionale brasiliana a inserirlo nella lista dei convocati per il Qatar.