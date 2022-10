Roma-Napoli, “giallo” arbitri e allarme Kvaratskhelia: annuncio in radio

Roma-Napoli, c’è l’annuncio in radio e il campanello di allarme Kvaratskhelia dopo le parole di Mourinho. Gli ultimi aggiornamenti.

Aumenta l’attesa per il non poco sentito Derby del Sole di domani sera, assumente ormai da anni un valore di non trascurabile importanza per la classifica ma non solo. Giusto infatti ricordare come Napoli e Roma rappresentino da tempo consolidate realtà della nostra Serie A e al contempo compagini accomunate da tradizioni storiche e calcistiche importanti. Se a ciò si aggiunge un’ostilità purtroppo legate a questioni extra-campo e la presenza di un personaggio non più amatissimo come Spalletti sulla panchina del Napoli, si comprende bene come gli spunti di interesse per domani siano numerosi.

Gran parte della verve di Roma-Napoli è stata fin qui assicurata anche dalle rispettive conferenze dei due allenatori, distintisi per la solita capacità mediatica che ha acuito un’attesa percepita in egual modo sia all’ombra del Colosseo che a quella del Vesuvio. Sul fronte azzurro, al di là delle reminiscenze del certaldino nella Capitale, hanno interessato le parole di Spalletti su Osimhen e Anguissa, sottintendenti la consapevolezza, divenuta poco dopo ufficiale, dell’impossibilità di convocare il centrocampista ex Fulham.

Roma-Napoli, allarme cartellini e annuncio in radio su Kvaratskhelia

A fare rumore, però, è stato anche l’intervento in radio di una nota voce del mondo Napoli, Carlo Alvino, espressosi a Radio Kiss Kiss circa le parole di Mourinho e la battuta spesa dallo Special One per uno dei giocatori più in forma della Serie A e certamente tra i maggiormente temibili tra le fila del Napoli. Il riferimento è a Khvicha Kvaratskhelia, sul quale anche Mourinho ha detto qualcosina, sottolineando di essere pronto a intervenire in campo per fermarlo.

Nulla in più che una semplice battuta, alla quale ha fatto però seguito l’annuncio del su citato, ben più serio. “La risposta di Mourinho sul come fermare il georgiano mi genera un campanello d’allarme. Leggo infatti tra le righe che proveranno a fermare questo ragazzo o con le buone o con le cattive. Io temo fortemente il possibile gioco duro della Roma, anche perché sto notando da qualche mese a questa parte una gestione dei cartellini gialli da parte degli arbitri non felicissima. Non è raro che preferiscano tenere il cartellino in tasca invece che mostrarlo ai giocatori. Sistematicamente Kvaratskhelia si becca un bel calcione, essendo propenso al puntare l’uomo. Non lo nascondo: sono molto curioso di vedere in che modo i giallorossi proveranno a fermare il 77, soprattutto dopo le parole di José. Spero che domani Irrati faccia subito vedere i cartellini gialli ai calciatori della Roma”.