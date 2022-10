Roma-Napoli, sfida senza fine tra ex e vendetta di calciomercato

Il big match dell’undicesima giornata di Serie A si gioca domenica sera all’Olimpico: la Roma di José Mourinho proverà a fermare la corsa del Napoli che arriva alla sfida forte di ben dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni. Sarà la sfida del grande ex Luciano Spalletti, che in giallorosso ha vinto ma non è rimasto nel cuore dei tifosi per gli screzi con Totti nell’ultimo anno di carriera. Numerosi poi gli incroci di calciomercato: Tiago Pinto prepara la vendetta.

