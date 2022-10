Roma, Smalling e la mancata convocazione: “Sono deluso”

Roma, Smalling è la mancata convocazione: il difensore inglese non nasconde il proprio stato d’animo: “Sono deluso”

Uno dei pilastri della squadra di Mourinho. Uno di quelli che fino al momento ha reso al meglio. Uno di quelli attaccato in maniera importante alla maglia. Che difende e segna. Smalling, senza dubbio, è il difensore che meglio s’è comportato in questa stagione non solo per quello che riesce a dare dietro, sicurezza e tranquillità ad un intero reparto, ma anche per quelli che sono i suoi blitz lì davanti. Sua la rete contro l’Inter che ha fatto sì che la Roma espugnasse San Siro; sua la rete la settimana successiva che ha aperto le danze contro il Lecce.

Tutto questo, però, non permette a Smalling di giocare in Nazionale dove Southgate, e non si capisce davvero come, gli preferisce ancora oggi Maguire del Manchester United. In una intervista rilasciata al Telegraph, il difensore inglese non ha nascosto quello che è il suo stato d’animo.

Roma, Smalling è deluso

“Ho ancora una gran voglia di fare e ogni volta che c’è una convocazione sono deluso, anche se sono fuori dai giochi da un bel po’ di tempo” ha detto senza girarci troppo intorno il difensore inglese. Che crede di poter ancora dire molto. “Guardo ancora l’Inghilterra anche se sono frustrato e deluso di non essere lì. Sono ancora un tifoso e per quanto ci sia il desiderio di giocare per l’Inghilterra, tutto ciò che posso fare è concentrarmi sul giocare al meglio e sperare che l’opportunità arrivi”.

Sembrava anche che queste mancate convocazioni potessero derivare da un rapporto non idilliaco con Southgate: “Non c’è alcun rancore tra di noi”. ha confermato il difensore. Che spera ovviamente di andare al Mondiale. Anche se ormai sembra davvero difficile che tutto questo possa succedere.