Spalletti e Totti, l’ex ammette: “Sbrocca senza motivo”

Spalletti e Totti, il grande ex ammette quelli che sono i limiti del tecnico del Napoli. “Sbrocca senza motivo”

Pizarro, uno che conosce bene sia Luciano Spalletti che Francesco Totti, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Dove ha parlato sia del primo che del secondo, svelando quelli che sono pregi e difetti e soprattutto sperando che presto ci possa essere un incontro chiarificatore tra i due”.

“E’ arrivato il momento che i due si facciano una bella chiacchierata” ha detto Pizarro, visto che questa storia interrotta malamente è qualcosa “che non mi spiego. I primi anni erano culo e camicia” ha continuato il centrocampista, che ha avuto Spalletti anche all’Udinese, definendolo un tipo preciso, maniacale, che ha preso per le orecchie anche Okaka che in un allenamento cercava di colpire sempre il pallone con il tacco riprendendolo in questo modo: “Stefano, i tacchi te tu lasciali fare a Totti”.

Spalletti e Totti, il retroscena di Pizarro

Insomma, un rapporto diretto che s’è deteriorato così, di colpo. Anche se, un retroscena, che forse ha potuto incidere, lo svela Pizarro. Spalletti ha tanti pregi e anche dei difetti: “Pregi: uomo generoso, onesto, leale, parla in faccia. Difetto: a volte sbrocca senza motivo”. Ecco, forse c’è qualcosa del genere dietro la rottura tra i due.

Infine, e non poteva mancare, anche una nota di colore in quello che è stato il rapporto tra Spalletti e la città e con la squadra giallorossa. Una volta, in pullman, stavamo andando allo stadio e a piazzale Clodio trovavamo sempre un tizio affacciato in balcone, che esibiva un grande bandierone della Lazio, e non faceva altro che insultarci. Luciano fece fare inversione al pullman e tornò indietro verso quel balcone”. Nemmeno a dirlo che poi il tifoso della Lazio era sparito e con lui anche la bandiera.