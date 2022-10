Calciomercato Roma, prove da urlo e nuovo ribaltone: Inter al palo

Calciomercato Roma, le parole del tecnico che rimescolano le carte in tavola: così l’Inter è costretta a correggere il tiro.

Dopo una fase un po’ in chiaroscuro, con i passaggi a vuoto con Ludogorets ed Udinese che avevano fatto suonare qualche campanello d’allarme, il reparto difensivo della Roma è ritornato ad offrire buone garanzie.

Anche contro la Samp, ad esempio, la batteria dei centrali ha funzionato piuttosto bene, anestetizzando le offensive degli attaccanti di Stankovic. Trascinata da un super Smalling, la difesa giallorossa si sta ritagliando un ruolo da autentica protagonista, e contro il Napoli di Spalletti sarà attesa da un vero e proprio banco di prova. Complice la situazione legata agli extracomunitari – la Roma ha infatti esaurito tutti gli slot a propria disposizione, stando a quanto fatto trapelare dal club capitolino – Pinto potrebbe preparare il terreno per uno dei tanti obiettivi che continuano a gravitare in orbita giallorossa in vista della prossima estate.

Calciomercato Roma, Inter-Chalobah: come cambia la situazione

Sotto questo punto di vista, non è escluso che possa ritornare in auge il profilo di Trevoh Chalobah. Il difensore inglese, seguito con molto interesse anche dall’Inter nell’ottica di un erede di Skriniar, sta però confezionando prestazioni sempre più esaltanti all’ombra dello Stamford Bridge, che potrebbero imprimere la svolta decisiva anche al suo futuro. A margine della sfida pareggiato con lo United, Potter non ha lesinato parole al miele per il proprio difensore nel corso di un’intervista rilasciata a football.london: “Penso che sia stato fantastico, cresce di partita in partita: non era affatto facile affrontare un avversario come Rashford, ma credo che abbia disputato una prova molto convincente.”

A più riprese la stampa d’Oltremanica aveva rilanciato la volontà del Chelsea di non perdere il controllo su quello che viene considerato un vero e proprio prospetto. La Roma – come già accennato in precedenza – in teoria non potrebbe affondare il colpo a gennaio. Discorso diverso per l’Inter, che aspetta di capire l’evolvere della situazione legata a Skriniar.