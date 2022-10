Rilanciano Cristiano Ronaldo alla Roma: la condizione per il sì

Calciomercato Roma, bomba Cristiano Ronaldo: i giallorossi potrebbero pensare al fuoriclasse portoghese soprattutto in un’occasione.

Come fosse il fantasma di Macbeth, l’ombra di Cristiano Ronaldo è parsa far capolino per diverse settimane nell’ambiente giallorosso. La scorsa estate, però, al di là di timide proposte provenienti dall’entourage del cinque volte Pallone d’oro, non si sono mai materializzate le condizioni sufficienti per uno sbarco di Cr7 nella Capitale.

A distanza di mesi, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Il rapporto tra il fuoriclasse lusitano ed il Manchester United è ormai ai ferri corti. Sebbene ten Hag abbia esternato in maniera ufficiosa la volontà di continuare a puntare sul proprio attaccante, la sensazione è che qualcosa si sia inevitabilmente rotto. Il gesto di Ronaldo a pochi minuti dal triplice fischio di United-Tottenham non è passato affatto inosservato, con l’ex Juve che è ritornato anzitempo negli spogliatoi, rifiutandosi di scendere in campo nell’ultimo scorcio di gara. Tra Cr7 e lo United è ormai calato il gelo più totale, al punto che non si possono escludere ribaltoni già a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, bomba Cristiano Ronaldo: non è ancora finita

Non è un caso, ad esempio, che abbia ripreso quota l’intrigante ipotesi Mls. Secondo quanto riferito da CBS Sports, però, la suggestione Roma potrebbe ritornare a fare capolino come scenario concreto. L’ipotesi di un prolungamento della sua esperienza all’ombra dell’Old Trafford oltre il 2023 è ormai definitivamente tramontata. Ragion per cui, nel caso in cui Ronaldo dovesse liberarsi a zero e ridimensionare le proprie pretese contrattuali, potrebbe spingere più pretendenti a fare una mossa. Fonti vicine a Medes vedrebbero la destinazione Roma come una delle più probabili per la prossima stagione, soprattutto se i giallorosso dovessero qualificarsi in Champions League.

Come già accennato in precedenza, però, l’opzione Mls non è da scartare. In passato si è vociferato di un possibile interesse del Chelsea, naufragato per il veto posto da Tuchel. Non si segnalano passi in avanti a riguardo, con il patron dei Blues che non vede Ronaldo come priorità, anche perché questo implicherebbe per il lusitano ritagliarsi un minutaglie piuttosto ridotto. Stando così le cose, il futuro di Ronaldo si tinge sempre più di giallo, e potrebbe creare i presupposti per occasioni a sorpresa. La Roma osserva interessata.