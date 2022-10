Calciomercato Roma, fumata nera e reazione lampo: “Non era felice”

Calciomercato Roma, le parole di Neville forniscono una chiave di lettura importante alle ultime dinamiche.

Nella Roma che sta provando a ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista in campionato, un ruolo di indiscutibile importanza va attribuita alla crescita repentina del reparto di centrocampo.

Se Matic è riuscito sin da subito a trovare una continuità di rendimento importante, diverso è il discorso concernente Cristante che, però, nelle ultime uscite stagionali ha mostrato segnali incoraggianti. L’inserimento di Camara, poi, sta offrendo nuove soluzioni ad una zona nevralgica del campo rivitalizzata in maniera importante dalla verve dell’ex Olympiacos, sempre più calato nella nuova realtà. In attesa del recupero di Gini Wijnaldum, vero e proprio fiore all’occhiello della scorsa sessione estiva di calciomercato, Pinto sta continuando a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti.

Calciomercato Roma, le parole di Neville sulla situazione Douglas Luiz

Non è escluso dunque che possano ritornare in auge profili già accostati in tempi e modi diversi alla Roma. Oltre a Frattesi, uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Douglas Luiz, che ha recentemente apposto la sua firma sul rinnovo contrattuale con l’Aston Villa. Il brasiliano – sondato anche da diversi club italiani – era finito nel mirino dell’Arsenal, che nelle ultime ore della passata campagna acquisti era disposto a mettere sul piatto almeno 25 milioni di sterline per strapparlo alla concorrenza. Di questo, e di tanto altro, ha parlato Gary Neville nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports:

“Per quanto quell’offerta ricevuta nell’ultimo giorno della finestra di calciomercato, Douglas Luiz non sarà stato di certo felice di non essere andato all’Arsenal. Ragion per cui, Gerrard ha probabilmente avuto un calciatore non felice nella propria rosa.”