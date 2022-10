Mazzata Spalletti nel giorno della Roma: incubo Kvaratskhelia per il tecnico azzurro a poche ore dalla sfida dell’Olimpico

Incubo per Spalletti nel giorno di Roma-Napoli. Stasera all’Olimpico c’è il big match della Serie A ma il tecnico azzurro, con un passato in giallorosso, potrebbe dover pensare non solo a quella che è la sfida alla squadra di Mourinho, ma anche a quelle che potrebbero essere le offerte, importanti, che diverse big europee potrebbero mettere sul piatto per Kvaratskhelia.

Il georgiano, vera rivelazione di questa prima parte di stagione, è immediatamente entrato nel mirino, soprattutto per quelle che sono state le sue prestazioni in Champions League, di diverse big europee. Non solo ci hanno fatto un pensiero sia il Psg che il Real Madrid, ma secondo il Sun, adesso, alla lista s’è inserito anche il Manchester City di Guardiola, pronto a mettere sul piatto un’offerta che supera i 70 milioni di euro.

Calciomercato, incubo per Spalletti

In tutto questo l’autorevole tabloid inglese sottolinea come per il momento Kvaratskhelia abbia cercato di rispedire al mittente quelle che sono state le offerte di adeguamento contrattuale del Napoli – che vorrebbe mettere un’importante clausola rescissoria – perché attirato e anche tanto da quelle sono le offerte che gli potrebbero arrivare da qui alla fine della stagione. Insomma, un incubo vero e proprio per Spalletti ma anche per i tifosi azzurri che potrebbero perdere prima del previsto quel giocatore che sta facendo letteralmente la differenza in questo momento.

Non buone notizie quindi nel giorno di Roma-Napoli. Una sfida importante sia per gli azzurri ma anche per la Roma. Con Mourinho che ci crede, eccome, e che cercherà senza ombra di dubbio fare punti che potrebbero significare tanto per la sua squadra.