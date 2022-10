Calciomercato Roma, rinnovo rifiutato: vuole una “big”

Calciomercato Roma, piovono conferme sul fatto che il calciatore non abbia nessuna intenzione di rinnovare. Asta in arrivo

Il profilo piace dalle parti di Trigoria da un poco di tempo. E piovono conferme, così come vi abbiamo raccontato nello scorso mese di settembre, sul fatto che il calciatore non abbia nessuna intenzione di rinnovare il suo accordo in scadenza nel prossimo mese di giugno. Un colpaccio a parametro zero insomma, anche se a quanto pare si potrebbe scatenare una vera e propria asta.

Il nome è quello di Zaha del Crystal Palace, che attirato da quelle che sono le squadre che lo avrebbero messo nel mirino, avrebbe preso una decisione importante sul suo futuro: vale a dire chiudere il proprio rapporto lavorativo con la squadra allenata dal francese ed ex conoscenza del calcio italiano Vieira, per andare a giocare in una big. E in Inghilterra sono diversi i club di Premier League, così come raccontato dal Daily Mail, che lo hanno messo nel mirino.

Calciomercato Roma, big inglesi su Zaha

Zaha è stato un nome parecchio accostato alla società giallorossa nel corso dei mesi scorsi. Un profilo come detto interessante anche se, quando chiamato in causa dal Manchester United, in quella sua breve esperienza della vita professionale, non ha di certo brillato. Ma le cose al Crystal sono cambiate e ci sono Arsenal e Tottenham pronte a contenderselo. Pinto in ogni caso guarda con interesse a quelle che potrebbero essere le pieghe di questa trattativa così importante. Anche se, contenderlo ai Gunners e agli Spurs non è sicuramente uno degli obiettivi più semplici da affrontare. Dalle parti di Trigoria, comunque, ci pensano e osservano, sapendo di avere un asso nella manica che porta il nome di José Mourinho. Lui è uno che gli equilibri li sposta ed è uno che con il suo carisma potrebbe convincere chiunque. Vedremo.