Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: la società segue Mourinho

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: la società giallorossa segue Mourinho che ieri ha parlato di Nicolò in conferenza stampa

Il rinnovo di Zaniolo è sempre al centro delle attenzioni. Ma anche le sue prestazioni sono sempre sotto i riflettori: a partire da stasera, quando Nicolò dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a differenza di quanto successo lunedì scorso a Genova, in una partita che sembra essere un crocevia importante per la stagione della Roma. Contro il Napoli, all’Olimpico, la squadra di Mourinho si gioca veramente tanto. Non solo per la classifica, ma anche per se stessa: per capire dove si potrebbe arrivare.

Ma oltre le questioni tecniche c’è anche quell’accordo in scadenza nel 2024 che mette un poco di pressione a Pinto e non solo. Soprattutto ai tifosi, c’è da dirlo. Il gm giallorosso i colloqui li ha iniziati con Vigorelli, ma ancora non sono così frequenti per poter dire che si è nella fase calda della trattativa. Probabilmente, così come raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, le parole inizieranno ad essere quasi giornaliere nel momento in cui ci si fermerà per il Mondiale. Lì scatterà quella che potrebbe essere l’ora X. Quella di cercare un punto d’incontro tra la domanda del giocatore e l’offerta della Roma.

Calciomercato Roma, la società segue Mou

E poi ci sono le parole di ieri di Mourinho, che oltre a dire che deve sicuramente crescere in alcune situazioni, non s’è tirato indietro nel difendere Zaniolo. E la società ovviamente vuole seguire il proprio tecnico, mettendo sul piatto quel rinnovo importante che dovrebbe blindare il giocare nonostante alcune prestazioni non di certo da ricordare. La difesa anche con i fatti e non solo con le parole, visto che la Roma ha deciso di fare ricorso in merito alle giornate di squalifiche comminate a Nicolò dopo l’espulsione con il Betis.

Secondo il quotidiano romano infine c’è una base importante per l’accordo: il fatto che entrambe le parti abbiano tutta l’intenzione di continuare insieme. Ed è già un enorme passo avanti. Per la questione economica se ne riparlerà a bocce ferme. Tra pochissimo, però.