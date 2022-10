Derby Roma-Lazio nel mirino: sta bruciando le tappe

Derby Roma-Lazio, in programma il prossimo 6 novembre, nel mirino dell’attaccante. Sta cercando di bruciare le tappe per il recupero miracoloso

Tenta il recupero clamoroso che sarebbe anche del miracoloso, per quelle che sono state ovviamente le diagnosi del suo infortunio. Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha il derby Roma-Lazio nel mirino, in programma il prossimo 6 novembre. Insomma, ci proverà, continuando a fare terapia e soprattutto cercando di stringere probabilmente i denti qualora i medici dessero il via libera.

No, purtroppo non parliamo di Paulo Dybala, ma di Ciro Immobile, attaccante e capitano della squadra di Sarri. Il quotidiano romano in edicola questa mattina sottolinea come la punta voglia accelerare, anche perché lui il Mondiale in testa (un altro purtroppo) non ce lo ha a differenza della Joya. Nel corso della prossima settimana, e precisamente nella giornata di mercoledì, Immobile dovrebbe sostenere dei nuovi controlli. Per poi avere un responso definitivo solamente a pochi giorni dal derby.

Derby Roma-Lazio nel mirino, la situazione Immobile

Anche il giornale, comunque, sottolinea che il recupero, qualora realmente avvenisse, sarebbe davvero miracoloso. Anche perché dall’infortunio di Immobile se ne esce con almeno 45 giorni di prognosi. E al 6 novembre ne sarebbero passati più o meno la metà di questi. Insomma, difficilissimo. Quasi impossibile aggiungeremmo. Ma se hai qualcosa in testa, una sola cosa, allora tutto potrebbe davvero succedere.

Questo come detto non è un pensiero dell’infortunato della Roma, Paulo Dybala: con la convocazione ancora possibile per il Mondiale allora lui non può permettersi di accelerare e di rischiare quella che potrebbe essere una ricaduta. Immobile sì. E Sarri ovviamente ci spera.