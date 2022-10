Highlights VIDEO Roma-Napoli 0-1: moviola, Top&Flop

Roma-Napoli, top e flop della gara: gli highlights del match dell’Olimpico. Victor Osimhen beffa i giallorossi, Napoli ancora capolista.

Da pochi minuti si è chiuso il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A: all’Olimpico, Roma e Napoli. Gara dai ritmi altissimi allo stadio Olimpico, vinta dalla squadra partenopea con un guizzo di Osimhen a dieci minuti dalla fine. Non regge la difesa giallorossa, impeccabile fino alla rete del numero 9 partenopeo. Ecco la sintesi della gara, con i video higlights della sfida dello stadio Olimpico. Non mancano spunti dalla moviola.

Primo tempo assolutamente equilibrato. Dopo un inizio a spron battuto dei partenopei, i giallorossi hanno progressivamente preso le misure, creando i presupposti per un paio di azioni potenzialmente pericolose in un paio di circostanze. Partita bloccata nei primi 45 minuti, in cui le due compagini hanno badato a non scoprirsi, provando ad inaridire le fonti di gioco avversarie. Non è un caso che l’occasione più importante e discussa sia stata originata da una verticalizzazione illuminante, sulla quale si è avventato Ndombele: in un primo momento Irrati aveva ravvisato gli estremi per decretare il calcio di rigore a favore del Napoli, salvo poi decidere di ritornare sui suoi passi grazie all’ausilio del VAR.

Nel secondo tempo, iniziato senza cambi, il primo squillo è ancora a marca partenopea con Lozano. Ritmi più bassi nella prima parte della seconda frazione di gioco, continuano a latitare occasioni per la Roma, ancora a secco di tiri in porta. Mourinho si gioca la carta Belotti al 63esimo, in campo al posto di Abraham. Doppia occasione al 70esimo, prima Zaniolo si rende pericoloso nell’area azzurra poi Osimehn sfiora il vantaggio sul contropiede. Al minuto 80 il gol degli ospiti, Osimhen brucia Smalling ed infila Rui Patricio con una rete pregevole.

Partita decisa dalla perla di Victor Osimhen. Male Tammy Abraham nell’attacco giallorosso, ancora troppo sterile il numero 9 della Roma. Chris Smalling paga l’unica sbavatura difensiva sulla punta nigeriana, che purtroppo vale l’intera posta in palio. Ancora insufficiente Leonardo Spinazzola, bene invece Nicolò Zaniolo molto propositivo sia in attacco che in fase di ripiegamento.