Roma-Napoli, tegola Mou: assenza a sorpresa | Il motivo

Roma, a causa di un problema accusato nella notte è stato costretto a dare forfait. Ecco cosa è successo.

L’attesa è finita. Su il sipario al big match dell’undicesima giornata di Serie A, con Roma e Napoli pronti a darsi battaglia e ad animare una sfida che si preannuncia assolutamente scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Gli uomini di Mourinho dovranno essere molto bravi a contenere le sfuriate degli Azzurri ribattendo colpo su colpo, provando a non arretrare troppo il proprio baricentro. La volontà dei giallorossi è quella di non consegnarsi al palleggio della compagine di Spalletti, capace in questo primo scorcio di stagione di fare faville. Sotto questo punto di vista, un ruolo decisivo sarà inevitabilmente ricoperto dalle catene esterne, con le mezzali che dovranno essere molto brave ad offrire costantemente occasioni per raddoppiare i portatori di palla avversari.

Roma-Napoli, out Zalewski per indisposizione accusata durante la notte

Sotto questo punto di vista, trapelano importanti novità. Nel 3-5-2 con cui la Roma affronterà il Napoli, non figura Nicola Zalewski. L’esterno, infatti, è stato costretto a dare forfait a causa di un’indisposizione accusata durante la notte. Al suo posto Mou ha scelto Karsdorp. Si tratta di un colpo di scena da non sottovalutare, anche perché la corsia destra della Roma è quella sulla quale graviterà il pericolo numero uno per la difesa giallorossa, quel Kvaratskhelia che è stato uno dei temi della conferenza stampa dello Special One. Staremo a vedere se le contromisure adottate dal tecnico lusitano per frenare l’estro del georgiano daranno i loro frutti.