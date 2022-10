Roma ‘spiata’, osservato speciale: è già in città

La Roma diventata osservata speciale: è già sbarcato nella capitale nella capitale per osservare dal vivo un giocatore giallorosso

Una giornata importante quella di oggi per la Roma. I giallorossi affronteranno il difficile test contro il Napoli capolista, che sembra essere una squadra inarrestabile al momento. Un test che ovviamente farà capire anche molto delle ambizioni della squadra di Mourinho, che come obiettivo principale ha il ritorno in Champions League.

Mourinho dovrà fare a meno di un grande protagonista quest’oggi, come per le restanti partite fine a fine 2022, ovvero Paulo Dybala, che spera di recuperare per il Mondiale. Proprio questa sera all’Olimpico ci sarà un ospite speciale arrivato nella capitale per osservare dal vivo un difensore della Roma.

Roma, Tite sbarca nella capitale per osservare Ibanez: questa sera sarà all’Olimpico

In questa stagione sicuramente anomala, si avvicina il Mondiale in Qatar che inizierà a metà novembre e interromperà tutti i massimi campionati, tra cui ovviamente la Serie A. In questo periodo i commissari tecnici stanno stilando la lista dei convocati e proprio la Roma diventa una delle osservate speciali questa sera nel big match contro il Napoli.

Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, questa sera allo Stadio Olimpico sarà presente in tribuna anche il commissario tecnico del Brasile, Tite, insieme al suo assistente. Il tecnico osserverà da vicino Roger Ibanez, che dovrebbe rientrare almeno nei 40 preconvocati. Ma comunque l’allenatore del Brasile vuole vedere dal vivo il difensore prima di ufficializzare i convocati finali.