Roma-Napoli, caos finale: espulsione e faccia a faccia arbitro-Karsdorp

Roma-Napoli, caos e nervi tesi nel finale di gara dopo la vittoria di misura dei partenopei. Cartellino rosso verso la panchina e faccia a faccia tra Irrati e Karsdorp.

Scintille al triplice fischio di Roma-Napoli, dopo la vittoria di misura dei partenopei allo stadio Olimpico. Il gol di Victor Osimhen è valso tre punti per la squadra campana, allenata dall’ex Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è stato ammonito dall’arbitro Irrati, al pari di José Mourinho. Ed a fine gara, subito dopo il triplice fischio finale c’è stato un attimo di tensione tra l’arbitro della sezione di Pistoia e la panchina giallorossa. Cartellino rosso verso la panchina giallorossa dopo la fine della sfida e faccia a faccia con il terzino destro giallorosso per Massimiliano Irrati.

Il Napoli esce dallo stadio Olimpico con tre punti schiaccianti in ottica vetta della Serie A. La squadra partenopea ha avuto la meglio sulla Roma grazie al gol di Osimhen, bravissimo a bruciare Chris Smalling ed infilare Rui Patricio sul secondo palo a dieci minuti dalla fine. Roma che non è riuscita ad impensierire il portiere azzurro negli ultimi minuti finali, e la vittoria di misura dei partenopei ha il sapore della beffa per lo Special One. Durante la gara i ritmi sono stati altissimi, a partire dal fischio d’inizio e non sono mancati attimi di tensione durante la gara.

Roma-Napoli, nervi tesi dopo il triplice fischio: tensione Karsdorp-Irrati

Al triplice fischio c’è stata alta tensione tra il fischietto della sezione di Pistoia e la panchina della Roma. I nervi sono esplosi dopo la fine della gara ed Irrati ha sventolato un cartellino rosso verso un componente della Roma. Subito dopo c’è stato un faccia a faccia carico di tensione tra lo stesso fischietto della gara ed il terzino olandese giallorosso, Rick Karsdorp. Le immagini intercettate dalle telecamere DAZN sono eloquenti e vedono l’arbitro della gara faccia a faccia a duro muso col terzino destro giallorosso, tornato in campo dopo un lungo infortunio. In conferenza stampa ha fatto chiarezza sulla situazione José Mourinho, ed essere espulso non è stato il terzino olandese ma il preparatore atletico della Roma, in più lo Special One aggiunge: “..Meritava il rosso Lozano che ha scatenato il tutto”.