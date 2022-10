Probabili formazioni Roma-Napoli: sorpresa Mourinho

Per il big match contro il Napoli il tecnico della Roma José Mourinho si prepara a sorprendere con le sue scelte di formazione

Una serata di grande calcio questa sera allo Stadio Olimpico, con la Roma che affronterà il Napoli dell’ex Luciano Spalletti, lanciatissimo sia in campionato che in Champions League, dove ha già ipotecato il passaggio agli ottavi di finale, per la prima volta nella storia con due turni d’anticipo. Una partita che alla Roma servirà per confrontarsi con la squadra più in forma del momento e capire dove possono arrivare i giallorossi.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico José Mourinho sembrerebbe pronto a sorprendere tutti rivoluzionando di nuovo l’attacco ma anche con un cambio fondamentale a centrocampo.

Probabili formazioni Roma-Napoli: Camara al posto di Matic, Abraham-Zaniolo in attacco

Nell’ultima partita contro la Sampdoria uno dei migliori in campo è stato certamente Mady Camara. Il centrocampista dell’Olympiacos ha mostrato grande agilità e qualità in mezzo al campo e oggi potrebbe essere la grande sorpresa di José Mourinho. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Mourinho potrebbe schierare la coppia Cristante-Camara a centrocampo, rinunciando a Matic, fedelissimo di questo inizio di stagione.

Anche in attacco lo ‘Special One’ potrebbe cambiare di nuovo, riproponendo Pellegrini e Zaniolo dietro ad Abraham, con Belotti che potrebbe partire dalla panchina. In difesa invece confermato Zalewski sulla fascia destra al posto di Karsdorp. Queste le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen.