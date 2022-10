Calciomercato Roma, non solo Abraham: il Chelsea fa paura e punta un elemento cardine della squadra di José Mourinho

Potrebbe essere il Chelsea il vero spauracchio della Roma la prossima estate. Non solo per quella che la recompra di Abraham – i Blues, presentandosi con 80 milioni di euro da Pinto, avrebbero la possibilità di riprendersi il centravanti inglese – ma anche per quello che potrebbe essere un secondo obiettivo dentro la rosa di José Mourinho. Una notizia che arriva dalla Spagna e che è riportata dal portale fichajes.net.

Il club inglese infatti avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini. Il capitano, legato da un contratto fino al 2026 rinnovato solamente lo scorso anno, è uno degli uomini cardine della squadra di Mou. Un uomo che raramente sbaglia una partita ma che soprattutto, quando è in campo, ci mette sempre l’anima. In una sola parole: capitano.

Calciomercato Roma, il Chelsea su Pellegrini

Ora, difficilmente Pellegrini lascerà la formazione giallorossa. Anche se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Lui ha giurato amore eterno a questa squadra e la società, rinnovandogli il contratto con conseguente adeguamento economico, gli ha fatto capire di voler puntare su di lui per molto tempo. Ma Potter, l’allenatore che ha preso il posto dell’esonerato Tuchel, un tentativo lo dovrebbe fare ugualmente nella prossima stagione. Sì, perché ovviamente si parla di qualcosa che supera il prossimo mese di gennaio quando si riapriranno i trasferimenti.