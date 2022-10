Calciomercato Roma, Abraham dimenticato: ‘scelto‘ il nuovo bomber

Calciomercato Roma, l’umore dei tifosi non passa inosservato, ed apre le porte a nuovi scenari in attacco. La presa di posizione su Abraham.

A decidere una contesa che fino all’ottantesimo minuto viaggiava sui binari di perfetto equilibrio ci ha pensato Victor Osimhen, che indirizzato in maniera definitiva un Roma-Napoli che fino a quel momento non aveva offerto molti spunti elettrizzanti.

L’attaccante nigeriano è riuscito ad avere la meglio della marcatura di Smalling, scaricando un destro di rara potenza che si è insaccato lì dove Rui Patricio non è potuto arrivare. Il goal del bomber di Spalletti è servito a legittimare una supremazia territoriale che però fino a quel momento non aveva posto le premesse per numerose azioni pericolose. La Roma, però, soprattutto nella seconda frazione di gioco si è di fatto consegnata al giro palla degli ospiti, rintanandosi nella propria metà campo con la volontà di capitalizzare ripartenze che però non si sono mai concretizzate.

Calciomercato Roma, i tifosi dello United vogliono Osimhen

Sostanzialmente abulica la prestazione di Tammy Abraham. L’attaccante inglese – isolato – ha riscontrato non poche difficoltà a far salire la squadra, finendo con l’essere imbrigliato dalla morsa di Kim. Non è la prima volta dall’inizio della stagione che il centravanti di Mou stecca una gara importante. A secco da 5 gare consecutive – sebbene il suo contributo in termini di abnegazione sia assolutamente innegabile – Abraham continua ad essere al centro di diverse voci di mercato. Si vocifera di un possibile ritorno al Chelsea, ma non solo. In Inghilterra anche lo United avrebbe sondato esplorativamente il terreno, al momento senza affondare il colpo. Tuttavia, come riferito da ghanasoccer.net i supporters dei Red Devils avrebbero effettuato diverse telefonate ad Osimhen per provare a convincerlo della bontà della proposta dello United.

Ora come ora si tratta solo di fantamercato, ma ricordiamo che già la scorsa estate erano stati avviati dei contatti in merito, senza però che si maturassero le condizioni propizie per la definizione dell’affare.