Calciomercato Roma, ansia Inter: rebus rinnovo e nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, il bandolo della matassa non si è ancora materializzato: i nerazzurri fiutano il colpo, ma la concorrenza non manca.

In occasione della sfida contro il Napoli, il centrocampo giallorosso ha provato a tenere botta alla qualità nel palleggio della compagine di Spalletti. Al termine di una partita nella quale la parola abnegazione non può non farla da protagonista, la Roma ha dato comunque l’idea di poter soffrire in maniera ordinata, senza isterismi del caso. Alla lunga, però, la supremazia territoriale che gli Azzurri sono riusciti a guadagnarsi passo dopo passo ha fatto la differenza.

Camara e Cristante si sono resi protagonisti di una partita di sacrificio. Non trascendentale, ovvio. L’ex Olympiacos ha provato anche un paio di sortite delle sue nella prima frazione di gioco, salvo poi arretrare il proprio raggio d’azione una volta che Lobotka e compagni sono stati capaci di salire in cattedra. Con l’assenza di Wijnaldum, la coperta nella zona nevralgica del campo non è poi tanto lunga, anche perché José Mourinho nel post partita ha rammentato le non perfette condizioni fisiche di Matic. Fino a questo momento, comunque, il centrocampo ha fornito buone risposte allo Special One, anche se non sono esclusi ulteriori innesti in grado di innalzare la qualità del reparto.

Calciomercato Roma, intrigo Aouar: cosa sta succedendo

Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza alla Roma nelle scorse finestre di calciomercato è stato quello di Houssem Aouar. Il centrocampista francese è legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2023. Se fino a poco tempo fa si pensava che un eventuale rinnovo fosse opzione poco praticabile, negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi smosso in maniera importante. Il ribaltone sulla panchina dell’Olympique ha portato all’esonero di Bosz, rilevato da Laurent Blanc. Il tecnico transalpino ha deciso di schierare titolare il proprio regista sin da subito, conferendogli molta fiducia.

Stando a quanto riferito dall’Equipe, il Lione sarebbe ancora dell’idea di rinnovargli il contratto, anche se il diretto interessato non ha ancora sciolto le riserve. I due club di Siviglia continuano a monitorare la situazione, così come Atletico Madrid ed Inter. Il rebus è ancora tutto da sciogliere, e le varie tessere del mosaico non sono ancora al loro posto. Staremo a vedere quali scenari potranno configurarsi.