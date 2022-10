Lascia il campo in lacrime: sostituzione immediata e Roma a rischio

Hellas Verona-Roma, ha chiesto il cambio dopo pochi minuti. Gli ultimi aggiornamenti in vista della partita in programma lunedì prossimo.

Archiviata la sconfitta contro il Napoli, incomincia adesso per gli uomini di Mourinho una parentesi delicata quanto importante, destinata ad avere un’ingerenza tutt’altro che di poco conto su quelle che saranno le primissime valutazioni circa una stagione iniziata con alte aspettative e proseguita con una forte disillusione in campo europeo. Fin qui, i giallorossi hanno fatto male soprattutto in Europa League, dimostrando comunque di sapersela giocare alla pari con tante realtà di Serie A, come evidenziato anche dai soli tre punti di distacco dal terzo posto.

Lo scacco di ieri fa certamente male, soprattutto alla luce dell’ingenerosa statistica del numero di tiri in porta, da analizzare e attenzionare senza che però passi in secondo piano quanto fatto di buono da Ibanez e colleghi. Se è vero che Abraham e colleghi non hanno mai messo in seria difficoltà gli avversari campani, è altrettanto vero che i 90 minuti sono stati caratterizzati da un forte equilibrio, rottosi solamente a dieci minuti dalla fine, con la magia quasi insolita di Osimhen, viziata da un errore dell’ammonito Smalling.

Hellas Verona-Roma, sostituzione immediata: Piccoli lascia il campo in lacrime

Non c’è tempo però per pensare al passato. Necessario il risollevarsi tempestivamente, al fine di rendere i propri errori la base di una ripartenza che permetta alla Roma di acquisire nuovamente fiducia e consapevolezza. Non manca alla squadra la capacità e la mentalità per rialzarsi. Bisognerà farlo a partire da lunedì prossimo, quando la squadra volerà in quel di Verona per affrontare il secondo delicato impegno di un ciclo che durerà fino a metà novembre e che coinvolgerà anche la Lazio di Sarri.

Proprio relativamente alla sfida contro Ceccherini e colleghi, arrivano aggiornamenti legati a quanto accaduto in questi minuti in Sassuolo-Hellas Verona. Al trentesimo minuto del primo tempo, l’attaccante Roberto Piccoli ha lasciato il campo in lacrime, chiedendo la sostituzione per un infortunio da valutare, proprio come la sua presenza in campo fra sette giorni. Da Dazn, poi, l’aggiornamento così recitante: “Problema ai flessori per Piccoli, accusato già a inizio primo tempo e acuitosi pian piano. Aveva provato a resistere nel primo tempo, senza farcela”.