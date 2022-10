Roma, Cassano non aspettava altro: ennesimo attacco a Mourinho

Roma, Cassano non aspettava altro. Ennesimo attacco a José Mourinho dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli

Non aspettava altro Antonio Cassano. Ancora una volta. Non aspettava altro l’ex calciatore della Roma per attaccare, di nuovo, José Mourinho. E lo ha fatto con un video sul suo profilo Instagram, dove di consueto, ogni lunedì mattina, va a commentare quello che è stato o il posticipo domenicale oppure la partita più importante del turno.

Ha attaccato Mou. Che ieri sera ha detto che la Roma non meritava la sconfitta. “Il loro allenatore – senza avere mai il coraggio di nominarlo – dice che non meritava di perdere. E tanta gente che va dietro alle cazzate che dice”. “La Roma – ha detto ancora – non ha fatto tre passaggi di fila e ha pensato solamente a difendersi. Non ha mai tirato nemmeno una volta in porta”.

Roma, Cassano attacca Mourinho

Ora, sul fatto che la Roma non abbia mai tirato in porta, ci può stare. Però bisogna andare a vedere quali sono state le possibili occasioni dove la squadra di Mou poteva tranquillamente andare alla conclusione e non l’ha fatto per delle scelte sbagliate o per mancanza di cattiveria e di convinzione. Quella di Abraham, per esempio, dove l’inglese non ha né tirato e né fatto un passaggio. Oppure quella di Zaniolo, quando nel primo tempo dopo una buona giocata ha cercato la botta da fuori senza vedere l’inserimento di Spinazzola che aveva pure cercato di creare lo spazio per Pellegrini. Insomma, scelte sbagliate che Mou ha anche rimarcato nella conferenza stampa di sabato pomeriggio prima della gara. Quindi, prima di parlare, bisognerebbe pure guardare le partite.