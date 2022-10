Calciomercato Roma, dietrofront e rinnovo in Premier: Mou sfida Allegri

Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale in Premier League e nuova speranza per Pinto. Resta anche la Juventus sulle sue tracce.

L’obiettivo dei giallorossi deve adesso essere quello di archiviare la delicata sconfitta di ieri contro il Napoli di Spalletti, impostosi su una squadra certamente poco produttiva ma alla quale va riconosciuto il merito di aver fatto bene tatticamente, riuscendo a spegnere quasi sempre gli sprazzi di Kvaratskhelia e a imbrigliare le trame di una rosa che aveva fino a ieri preoccupato per una prolificità offensiva a dir poco importante.

Senza dividersi in posizioni e visioni, serve adesso maturare una forte compattezza all’ombra del Colosseo, soprattutto alla luce del delicato ciclo di impegni che seguirà la partita di ieri e che vedrà la Roma affrontare l’Hellas Verona e la Lazio, oltre che a imbattersi in un momento cruciale per sentenziare quello che sarà il prosieguo del cammino europeo dei neo-vincitori della Conference League. I tanti spunti di campo di queste settimane non devono però far passare in secondo piano altre questioni, di importanza tutt’altro che trascurabile.

Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale in casa Arsenal: Ndicka più vicino?

In una fase in cui l’attenzione è rivolta principalmente all’operato della squadra e alle scelte di Mourinho, continua il lavoro attento e silenzioso di Tiago Pinto, consapevole dell’importanza che la prossima campagna di mercato potrebbe avere, alla luce della singolarità del cammino stagionale legato alla presenza del Mondiale in Qatar. Al netto delle tante assenze, in questa fase è emersa comunque l’incompletezza di una squadra certamente migliorata rispetto allo scorso anno ma ancora mancante di diversi elementi e di una profondità determinante per giocare ad alti livelli.

Tra i vari accorgimenti, qualcuno potrebbe interessare proprio la difesa, per la quale si monitora da tempo la situazione di Evan Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte, finito nel mirino anche della Juventus e del Milan, oltre che di diversi club inglesi. Secondo il Daily Express, però, l’attenzione dell’Arsenal sembra destinata a scemare, in seguito al rinnovo tra le fila dei Gunners del difensore brasiliano Gabriel.