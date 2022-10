Calciomercato Roma, fame di gol e assist: Pinto mette la freccia

Nella partita persa contro il Napoli, la Roma non è riuscita a fare nemmeno un tiro in porta. Le statistiche sono importanti, ma raccontano sempre delle verità parziali. I giallorossi hanno avuto almeno quattro occasioni potenziali per arrivare facilmente in rete, ma gli errori grossolani di Zaniolo, Abraham e Spinazzola sono costati parecchio. La svolta oltre che dagli attaccanti dovrà arrivare anche dagli esterni, che come l’anno scorso stanno dando pochissimo in termini di gol e assist. Ecco perché il general manager Tiago Pinto ha già messo la freccia.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!