Calciomercato Roma, salta il rinnovo: asta in Premier League

Calciomercato Roma, scatta l’asta dopo il mancato rinnovo: su di lui ci sono le big della Premier League. Pinto osserva

Il suo profilo è stato seguito da Pinto per un poco di tempo anche perché il contratto in scadenza la prossima estate, stando a quelle che sono le informazioni che arrivano, non verrà rinnovato. Soprattutto per quella che è la scelta del giocatore, che vuole andare in una big. E queste big sembrano essere assai interessate alle sue prestazioni, soprattutto quelle della Premier League.

Il nome è quello di Zaha del Crystal Palace che non ha nessuna intenzione di mettere nero su bianco con la squadra allenata da Vieira, nonostante la stessa sembra aver messo sul piatto un’offerta economica importante, soprattutto per non perderlo a parametro zero. Ma il giocatore ormai s’è messo in testa di andarsene senza vincoli così da avere la possibilità di chiedere qualche milione in più sotto il profilo dell’ingaggio. Insomma, una situazione ormai delineata.

Calciomercato Roma, asta per Zaha

E secondo le informazioni riportate da fichajes.net, l’asta è pronta a scattare. Sì, sul giocatore, a quanto pare, ci sarebbero le big inglesi: Arsenal in primis, che sembra essere il club che maggiormente ci tiene a prendere Zaha, Chelsea e Liverpool immediatamente a ruota. Insomma, se Pinto avesse in mente di affondare il colpo, o magari provarci, saprebbe benissimo di doversela vedere con quelli che sono tre club che hanno una disponibilità economica enorme e che probabilmente avranno la meglio. Ovviamente non si tratta né di beffa e nemmeno di un affare sfumato. La Roma senza dubbio ha valutato il calciatore sapendo della situazione contrattuale ma mai, probabilmente, l’ha cercato con l’insistenza che serve quando si vuole chiudere un affare.