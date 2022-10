Calciomercato Roma, addio possibile: sostituto individuato

Calciomercato Roma, l’addio a parametro zero alla fine della stagione sembra possibile. Il sostituto è già stato individuato

L’addio appare possibile. Nonostante stia giocando con una certa regolarità e nonostante quel contratto in scadenza nel prossimo giugno abbia una clausola per il rinnovo automatico che il club può tranquillamente esercitare. Ma la situazione appare tutta da delineare e su questo ci sono pochi dubbi, e allora la Roma rimane in corsa per quello che è un obiettivo, anche dichiarato o quasi, per Pinto.

Il nome è quello del terzino Dalot del Manchester United. Il portoghese va in scadenza con i Red Devils e proprio la formazione allenata da Ten Hag si starebbe guardando intorno per cercare di prendere un sostituto. Già a gennaio a quanto pare, per cercare di alzare il livello tecnico della rosa. La squadra inglese infatti, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista di Sky Inghilterra Florian Plettenberg, si starebbero muovendo nella direzione che porta a Frimpong del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, l’addio di Dalot è possibile

E questo ovviamente non farebbe piacere a Dalot. E potrebbe anche significare che lo United non abbia nessuna intenzione di esercitare quella possibilità di rinnovo automatico. In questo caso, nonostante quella che sembra una concorrenza importante, la Roma rimarrebbe decisamente in corsa per riportare in Italia il giocatore che la Serie A l’ha già assaggiata con la maglia del Milan.

Dalot, come detto, è stato accostato con tanta insistenza ai colori giallorossi la scorsa estate e magari, se Frimpong dovesse arrivare a gennaio, potrebbe anche lui anticipare i tempi d’uscita dal Manchester United. Un’occasione che Pinto sicuramente non si farebbe sfuggire.