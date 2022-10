Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: nuovo arrivo e addio a gennaio

La Roma a gennaio è pronta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo: per un attaccante che arriva un altro è pronto a fare le valigie

Inizio di stagione completamente diverso dal solito per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi infatti stanno dimostrando una grande solidità difensiva, come contro il Napoli, spezzata solo da un gol fenomenale di Osimhen. In attacco invece la situazione è completamente ribaltata. Con Zaniolo, Dybala, Pellegrini, Abraham e Belotti, tutti si aspettavano una Roma da tanti gol, ma proprio questi stanno diventando un problema.

Fino ad ora in campionato la Roma ha messo a segno 13 gol in 11 partite, troppo pochi per le potenzialità della rosa giallorossa. Così a gennaio è pronta una nuova rivoluzione. Dentro un nuovo attaccante e fuori un altro giallorosso.

Calciomercato Roma, Solbakken libera Shomurodov: uzbeko via in prestito

La Roma ha bisogno di revitalizzare un attacco che al momento sta faticando e non poco. Al momento i vari Abraham e Zaniolo sembrano essersi ‘inceppati’ in zona gol, così a gennaio forze fresche potrebbero dare una nuova scossa.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, a gennaio dal Bodo/Glimt arriverà a parametro zero Ola Solbakken, attaccante classe ’98 che la Roma ha bloccato da tempo e conosciuto da vicino lo scorso anno in Conference League. L’arrivo del norvegese dovrebbe portare all’addio di Eldor Shomurodov in prestito, così da avere maggiore spazio e minutaggio rispetto a questo inizio di stagione con la Roma.