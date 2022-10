Helsinki-Roma, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Helsinki-Roma, la squadra giallorossa scende in campo per il quinto turno di Europa League. Ecco dove vedere la partita in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La Roma di José Mourinho torna subito in campo dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato. Ed è sicuramente un bene, visto che non c’è tempo per pensare più di tanto a quello che è stato e a quello che poteva essere. Le energie dovranno essere catalizzate verso la sfida contro i finlandesi, ultimi nel girone, che non dovrebbero creare grossi fastidi. Ma ovviamente la partita si deve giocare e la Roma, per andare avanti in EL, deve vincere.

Vincere per poi giocarsi tutto nella sfida contro il Ludogorets all’Olimpico della prossima settimana. Questo è l’obiettivo della truppa giallorossa, adesso terza nel proprio raggruppamento. Una posizione che vorrebbe dire andare a giocare i sedicesimi di finale di Conference League, manifestazione che fa tornare in mente una notte magica, quella di Tirana, ma è ovvio che l’obiettivo, fattibile ovviamente, è quello di andare avanti qui.

Helsinki-Roma, dove vederla in tv in chiaro e in streaming gratis

E per i tifosi giallorossi, così come comunicato ufficialmente qualche minuto fa, ci sarà la possibilità di seguire la partita in diretta tv in chiaro e in streaming gratis. Sì, la trasferta in Finlandia della squadra dello Special One sarà possibile vederla su TV8, al tasto 8 del telecomando. Oltre che su Sky ovviamente. Ma questa volta non servirà nessun abbonamento per poter stare “vicini” a Mou ed ai suoi ragazzi,

In streaming, gratis ovviamente anche in questo caso, basterà collegarsi al sito TV8.it per poter vedere la sfida che vale una grossa fetta di qualificazione.