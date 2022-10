Roma, problema Abraham: convocazione a rischio

Tammy Abraham preoccupa la Roma e i suoi tifosi in questo momento delicato della stagione: la sua convocazione è ora a rischio

Una Roma altalenante in questo inizio di stagione, che ha alternato buone prestazioni ad altre deludenti, in cui è sembrato mancare un gioco definito. Il vero problema dei giallorossi negli ultimi tempi però sembrerebbero essere i gol. Infatti la squadra di Mourinho sta faticando a trovare la via della rete, nonostante giocatori offensivi del calibro di Zaniolo, Pellegrini, Abraham e Belotti.

La casella dei gol segnati dalla Roma dice 19 gol fatti in 15 partite giocate, troppo pochi per la rosa a disposizione di Mourinho. In particolare a preoccupare è il periodo che sta vivendo il bomber, Tammy Abraham, che non riesce più a segnare. Adesso la sua convocazione è a rischio.

Roma, Abraham non segna: convocazione al Mondiale a rischio

Sta vivendo un momento difficile Tammy Abraham con la maglia della Roma. L’attaccante inglese sembra avere un vero e proprio blocco che non gli permette di segnare, cosa fondamentale essendo il bomber della squadra. Solo due gol messi a segno fino ad ora in 14 partite giocate. L’ultimo risale a Empoli-Roma dello scorso 12 settembre, dunque più di un mese senza segnare per l’attaccante inglese, che preoccupa non solo la Roma, ma anche l’Inghilterra.

Infatti in vista delle diramazioni dei convocati per il Mondiale in Qatar, Tammy Abraham ha bisogno di cambiare marcia in queste ultime giornate che rimangono perché altrimenti la sua convocazione con l’Inghilterra potrebbe essere a forte rischio.