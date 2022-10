Ansia Dybala 🤞, la data ufficiale 🧐 del primo verdetto

Ansia Dybala e decisione ufficiale: spunta la data del primo verdetto circa il recupero del non poco atteso argentino. Tutti gli aggiornamenti.

Non si stanno rivelando giorni semplici, questi, all’ombra del Colosseo. Colpa di quel Victor Osimhen attualmente esaltato dai media per la magnanimità del gesto speso a fine gara con uno steward all’Olimpico ma molto meno clemente nei confronti di uno Smalling e di un Rui Patricio, rei (ma nemmeno troppo, vista l’importanza tecnica della giocata) di non aver potuto molto su quello che si sarebbe poi rivelato il gol vittoria. Gli spunti pre-gara erano numerosi e l’importanza e lo spessore che i novanta minuti assumevano per entrambe le squadre hanno certamente contribuito ad acuire il rammarico per il secondo scacco in un big match stagionale.

In modo totalmente antitetico rispetto a quanto accaduto con l’Atalanta, contro Spalletti gli uomini di Mourinho sono caduti maturando un atteggiamento poco incline all’offendere ma a dir poco attento ai tatticismi e alla difesa di una porta che in molti temevano poter essere perforata plurime volte da una delle squadre attualmente più in forma del campionato. Non è però adesso il tempo di recriminare o pensare al latte versato. Piuttosto, si guardi con slancio attento e ottimistico ad un futuro che avrà una valenza tutt’altro che trascurabile nelle prossime settimane.

Ansia Dybala e data ufficiale: Scaloni ha già deciso

Fino a metà novembre, infatti, la Roma dovrà cercare di restare aggrappata al treno Europa League, oltre che a dire la propria nelle diverse gare di Serie A che la vedranno imbattersi in ostilità non proprio trascurabili quali quelle sottintese alla trasferta veronese nel pomeriggio di Halloween o al derby di sei gironi dopo. Frattanto, giungono delle informazioni di non poco conto anche su quel Paulo Dybala la cui assenza ha pesato non poco fin qui e il cui rammarico per lo stop è stato amplificato dalla consapevolezza del fatto che l’argentino fosse vicino al ritrovamento della sua miglior condizione.

Stando a quanto riferito da Ansa, proprio sul fronte Paulo, giungono delle novità di non poco conto. Lionel Scaloni ha infatti dichiarato che consegnerà soltanto venerdì la lista di preselezionati per gli attesissimi Mondiali in Qatar. Le previsioni parlano di un corpus di circa cinquanta nomi, diversi dei quali militanti nel nostro campionato e protagonisti di stop più e meno importanti. Da questa tassonomia, il mister ne dovrà poi scegliere 26, rappresentanti coloro che partiranno per la competizione più amata e ambita.