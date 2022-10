Helsinki-Roma, emergenza Mourinho: esame Pellegrini, out 5 titolari

L’allenatore della Roma dovrà rinunciare a diversi giocatori per la partita di Europa League contro l’Helsinki che si gioca giovedì

Archiviata la partita con il Napoli, persa in modo fortuito dopo aver combattuto alla pari per ben 80 minuti, la Roma comincia a pensare all’HJK Helsinki. Il club finlandese è il prossimo avversario dei giallorossi che hanno bisogno di punti in Europa League per cercare di passare almeno come secondi. Il Real Betis, infatti, è primo a dieci punti, mentre il Ludogorets è dietro a 7 punti. Abraham e compagni sono attualmente terzi con soli quattro punti conquistati in quattro partite.

Proprio l’attaccante inglese è uno dei titolari che dovrebbe scendere in campo contro i finlandesi, che incontreranno una formazione rivisitata. La Roma, infatti, deve rinunciare a diversi elementi della rosa. Il più importante è di sicuro Paulo Dybala, che ha accusato un infortunio muscolare nella partita con il Lecce e per questo tornerà nel 2023. Oltre a lui, poi, c’è anche l’assenza di Nicolò Zaniolo, per cui i giallorossi hanno intenzione di presentare un ricorso . Difficilmente, però, il numero 22 ritornerà per giovedì e quindi José Mourinho dovrà rinunciare anche a lui. Come riporta il Corriere dello Sport, anche Rick Karsdorp potrebbe rimanere in panchina, visto il ghiaccio sul ginocchio operato dopo la partita con il Napoli.

Helsinki-Roma, nuova ecografia per Pellegrini: in dubbio

L’assenza più importante, infine, è quella di Lorenzo Pellegrini, uscito dal campo nel match contro Osimhen e compagni a causa di un fastidio al flessore. Ieri il capitano ha effettuato un’ecografia che non ha evidenziato nulla. Per questo motivo si sottoporrà a un nuovo esame oggi, anche se in sostanza Mourinho potrebbe partire contro l’Helsinki senza tre dei quattro Fab Four. Spinazzola affaticato potrebbe riposare e al suo posto potrebbero giocare Vina ed El Shaarawy, che può prendere anche il posto di Pellegrini. L’unica nota positiva è il ritorno in campo di Zalewski.