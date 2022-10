TV PLAY | “Scelta definitiva” di Mourinho: Walter Sabatini non ha dubbi

Roma, arriva il responso di Sabatini a pochi giorni di distanza dalla delicata sconfitta subita da Mourinho contro il Napoli.

Abbiamo in queste ore evidenziato come lo scacco maturato contro i partenopei abbia generato non poche discussioni all’ombra del Colosseo e non solo. Questo alla luce delle dichiarazioni post gara di Mourinho, non condivise dai più, e di un atteggiamento apprezzato da ancora meno utenti, soprattutto coloro che si siano limitati a guardare il freddo dato recitante il numero zero alla voce “tiri in porta”. Un’analisi più approfondita restituirebbe certamente consapevolezza di quella che è stata l’attenzione e la maniacalità con la quale José aveva provato a organizzare una sfida delicata e contro una delle rose più in forma del continente.

Affrontare il Napoli non è mai semplice, infatti. Se a ciò si aggiunge poi lo splendore vissuto da Osimhen e colleghi in questi mesi anche contro nobilissime compagini europee, si comprende bene come la decisione di Mou nell’impostare una gara attenta e finalizzata alla ricerca della vittoria attraverso un attenzione soprattutto difensiva sia opinabile ma non criticabile aspramente come accaduto in queste ultime ore. Pur avendo prodotto e preoccupato di più, il Napoli non ha comunque impensierito i giallorossi tanto quanto ci si aspettasse preliminarmente, grazie alla su citata capacità del mister giallorosso nel provare ad arginare trame offensive campane rivelatesi poi fatali soprattutto grazie ad un errore di Smalling.

Sabatini non ha dubbi: “scelta definitiva” e sentenza dopo Roma-Napoli

Come sottolineato più volte, l’impostazione di un campionato ricco di impegni ravvicinati e contraddistinto anche da un’interruzione in medias res impone l’obbligo di pensare subito agli step successivi, senza fossilizzarsi troppo sul passato, anche se molto recente. Consapevoli che Mourinho e adepti abbiano già lavorato a curare gli errori palesati domenica, al fine soprattutto di evitarli nelle prossime partite, riferiamo il punto di vista di Walter Sabatini, così intervenuto ai microfoni di TvPlay. Durante la trasmissione Twitch di Calciomercato.it, così l’ex dirigente di Roma e Salernitana, tra le tante.

“Ovviamente ho visto Roma-Napoli, trattandosi di una grande gara e di una partita difficilissima per entrambe. Va detto che il Napoli gioca meglio in Europa, dove si effettua un calcio più aperto che le permette di dare più spettacolo. Contro le squadre più chiuse va più in difficoltà. Per me è stata una bella partita, ha fatto una gara di grande intelligenza tattica e ho visto tante misure e contromisure. Per quanto riguarda la Roma, mi sembra di aver capito che Mourinho, non solo contro il Napoli abbia maturato una scelta quasi definitiva a lovello di gioco. Fin qui è riuscito in questo modo a portare i giallorossi in zone di loro competenza”.