Roma, Mou trema: rientro Wijnaldum a rischio

L’infortunio di Georginio Wijnaldum è una delle grandi sfortune avute dalla Roma in questo inizio stagione: Mou trema, rientro a rischio

Solo pochi minuti contro la Salernitana con la maglia della Roma per Georginio Wijnaldum e poi quello sfortunato scontro con Felix in allenamento che ha portato alla frattura della Tibia. Uno sfortunato infortunio che ha portato l’olandese a non giocare con la Roma per tutto il 2022 e a dire addio anche al Mondiale con la sua Olanda.

La decisione del calciatore è stata quella di non operarsi, ma i tempi di recuperi sembrerebbero potersi allungare ulteriormente. Mourinho trema e spunta la nuova data in cui l’olandese potrebbe tornare in campo.

Roma, il rientro di Wijnaldum rischia di slittare: la nuova data

L’assenza di Georginio Wijnaldum da José Mourinho è stata sempre sottolineata come un vero e proprio dramma per i piani della Roma a centrocampo. Piani che hanno portato poi a ripiegare sull’arrivo last minute di Mady Camara in giallorosso. Le terapie di recupero per Wijnaldum proseguono bene e presto si potrebbe passare alla fase 2 del percorso, ovvero rimettere massa muscolare sulla gamba che ha perso tutto il tono.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però, il rientro dell’olandese potrebbe slittare ulteriormente. I miglioramenti ci sono, ma la scelta di non operarsi potrebbe spostare il suo rientro oltre il 4 gennaio, quando il campionato ripartirà dopo la pausa per il Mondiale. La speranza di Mourinho è di poterlo portare con la squadra nella tournee in Giappone, o almeno in quella in Algarve successiva. Ma non è da escludere un possibile ritardo nel programma di riabilitazione di Wijnaldum.