Calciomercato Roma, 🖋 accordo da 4,5 milioni: si chiude subito 🤝

Calciomercato Roma, accordo totale trovato sulla base di 4,5 milioni di euro: si chiude subito

Che sarà il primo innesto nel prossimo mercato di gennaio si sa da un poco di tempo. Anche se probabilmente la Roma lo voleva prima, visto che il suo contratto scade il prossimo 31 dicembre e da un po’ di tempo il calciatore aveva deciso di cambiare aria. Ma il Bodo non gli ha dato questa possibilità e ha deciso di sfruttarlo fino alla fine, fino all’ultimo giorno. E lui, da professionista, s’è messo al servizio della squadra e dopo essere rientrato dall’infortunio ha ripreso a segnare. Cosa successa anche nell’ultimo weekend, con una doppietta. Insomma, Solbakken non sarà un’attaccante di primissimo livello, ma ha dimostrato che il suo lavoro lo sa fare.

La Roma ha bisogno di gol in questo momento. Abraham sta vivendo un momento difficile, Zaniolo non è che abbia segnato mai con questa regolarità, e Belotti al momento rimane una seconda scelta. Shomurodov è sul mercato e sarà sostituito appunto dal norvegese che non vede l’ora di arrivare nella Capitale. E il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, svela quali sono le cifre dell’affare.

Calciomercato Roma, le cifre per Solbakken

L’attaccante si legherà ai colori giallorossi per i prossimi quattro anni e mezzo e guadagnerà un milione all’anno. L’accordo con la Roma è stato trovato da un po’ di tempo e Pinto ha battuto pure la concorrenza del Napoli che ci aveva fatto un pensiero e anche bello importante. Ma i giallorossi hanno visto Solbakken da vicino lo scorso anno in Conference League e da quel momento in poi il pressing è stato costante e la conclusione dell’operazione quasi scontata. Arriverà presto, ormai. E sarà di certo un buon innesto per Mourinho.