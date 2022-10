Calciomercato Roma, rinnovo complicato: Mendes tratta coi rivali di sempre

Calciomercato Roma, il rinnovo diventa complicato nonostante la proposta di triennale. Se ne va ai rivali di sempre

Sicuramente la Roma ci ha pensato la scorsa estate, quando ha visto che il giocatore il rinnovo non lo avrebbe accettato, almeno stando a quelle che erano le condizioni proposte. Poi, nonostante questo, è rimasto al Real Madrid, anche se di spazio in questa stagione, come in quella scorsa, ne ha trovato poco. Sì, è anche vero che nell’ultimo periodo le cose sono cambiate e Asensio starebbe trattando il rinnovo triennale con la squadra di Carlo Ancelotti, ma secondo le informazioni riportate da Josè Alvarez a ‘El Chiringuito’, questo rimane comunque complicato.

Non solo perché nessuno può dare la certezza ad Asensio di giocare con continuità, ma soprattutto per quelle che sarebbero le offerte che l’agente del calciatore, Jorge Mendes, avrebbe sul piatto per il proprio assistito. Una, in particolare, sarebbe clamorosa e potrebbe portare Asensio ai rivali di sempre.

Calciomercato Roma, il Barcellona vuole Asensio

Sì, proprio il Barcellona si sarebbe messo sulle tracce del maiorchino per la prossima stagione. I catalani vorrebbero appunto sfruttare il momento particolare nelle trattative per il prolungamento del contratto e inserirsi in questa possibile operazione per portare il fantasista alla corte di Xavi. Una cosa che ovviamente taglierebbe fuori da ogni possibile corsa sia la Roma ma non solo, visto che in Italia il profilo di Asensio è stato accostato anche alla Juventus e al Milan. Insomma, una svolta clamorosa per quello che potrebbe davvero essere un vero e proprio colpaccio a parametro zero.